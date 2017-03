Resultados: Iª Jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho 2017 – TROFA 8 Março, 2017 18:35

Decorreu no passado fim-de-semana, dias 3, 4 e 5 de Março, a Iª Jornada do XIX Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho integrada no programa da Feira Anual da Trofa, com provas para Sub 16, Sub 20, Cavalos Debutantes, Consagrados e Masters.

No escalão Sub-16 que contou com 5 participantes, Francisco Xavier Santos Rocha com o Lusitano E-Max Água Prata (Valete x Boneca do Monte por Rolão) foi o vencedor ao totalizar 16 pontos. Marta Alexandra Salgueirinho foi segunda classificada com o CP Zorba (Talento x Mehari por Horse) com 11 pontos e em terceiro ficou classificada Margarida Costa com o Lusitano Elbano (Buquino x Uralia por Oxala) que totalizou 10 pontos.

No escalão Sub-20, que contou apenas com 3 participantes, venceu Bruno Magalhães Pinto com o Cruzado Português Genérico (10 pontos).

A prova Open para Cavalos Debutantes que foi a mais participada com 12 conjuntos, Gilberto Filipe Lopes Silva com o Lusitano Endiabrado (Nene x Urtiga por Importante) foi o vencedor tendo totalizado 31 pontos. Ricardo Moura Tavares na segunda posição com o CP Diurno (Uh x Ortiga por Brentano II) e em terceiro Rui Nogueira Gomes com o Lusitano Fénix de Reriz (Único x Xabrega por Hostil) com 30 pontos.

No escalão Consagrados que contou com 3 participantes, Gilberto Filipe Lopes Silva venceu com o PSL Assuão (Principe x Querela por Delfim II) com 12 pontos. Este cavaleiro que participou nesta primeira jornada com três cavalos, conseguiu duas vitórias (Debutantes e Consagrados) e ficou em segundo lugar na prova Masters com Zinque das Lezírias (Quartilho x Ema por Maravilha) com 5 pontos.

No escalão Masters, o bicampeão nacional, Vasco Mira Godinho com o Lusitano Trigo (Ouro x Gaucha por Minuto) foi o inquestionável vencedor, conquistando as três provas, (Ensino 73,636% – Maneabilidade 77,157% – Velocidade 75,16 (melhor tempo de Pista), totalizou 12 pontos. Vasco Mira Godinho após quatro campeonatos com a égua Lusitana Diospira (Oxidado x Olinda por Hostil) estreou-se no escalão Masters tendo-se classificado em 3º (4 pts).

A segunda jornada do Campeonato Nacional está agendada para os dias 28 e 29 de Abril, durante a 34ª Ovibeja.

Resultados