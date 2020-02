Resultados: I Jornada Campeonato Regional Centro de Equitação de Trabalho 2020 16 Fevereiro, 2020 10:28

A I jornada do Campeonato Regional Centro de Equitação de Trabalho que decorreu neste sábado (15), na Golegã, reuniu 40 conjuntos nos escalões Debutantes, Preliminar, Sub-16, Sub-20 e Consagrados.

PRELIMINAR – 10 conjuntos

Neste escalão, David Oliveira montando Jota-B não deu hipóteses, venceu a prova de ensino, maneabilidade e a prova de velocidade, totalizando 33 pontos deixando o 2º e 3º lugares para Beatriz Reis Rodrigues com Gavião (21pts) e Tomás Rodrigues de Oliveira (Guardião) que totalizou 20 pontos.

DEBUTANTES – 11 conjuntos

João Bento foi o vencedor neste escalão com Evimar conseguindo 33 pontos. Luís Brito Paes com Horizonte, vencedor da prova de velocidade foi segundo classificado, totalizou 31 pontos, enquanto Pedro Nicolau e Gringo ocuparam o terceiro lugar (24pts).

ESCALÃO SUB-16 – 7 conjuntos

Nicole Silva começou bem a época vencendo as provas de ensino (69,730%), maneabilidade (75,625%) e a de velocidade com o experiente Habil de Sena totalizando 24pts. Afonso Resina em segundo lugar com Importante da Broa (16pts) e António Tomé na terceira posição com Hermés (15pts).

ESCALÃO SUB-20 – 5 conjuntos

Pódio feminino neste escalão pertencendo o triunfo a Carolina Lopes Rodrigues com Estoiro da Foz (15pts) seguida de Carolina Mariani com Faial (12pts). Nicole Silva foi terceira classificada com Endiabrado (10pts).

ESCALÃO CONSAGRADOS – 7 conjuntos

João Bento com Israel foi o vencedor neste escalão, vencendo no ensino com a excelente nota de 71,786%, a média mais elevada desta jornada. Este conjunto totalizou 17 pontos. Diogo Oliveira em 2º lugar com Heros (16pts) e David Gomes em 3º com Infante (15pts).

A II jornada deste campeonato realiza-se a 18 de Abril na Sobreda.

Resultados completos AQUI