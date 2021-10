Resultados: Final do XIII Campeonato Regional Norte de Equitação de Trabalho 2021 5 Outubro, 2021 7:54

Após 5 jornadas ao longo do ano, disputou-se no passado domingo (3), a final do CRNET-Rações Equibom no Centro Hípico do Porto e Matosinhos, que reuniu 16 conjuntos nos escalões Consagrados, Preliminares, Debutantes, Sub-20 e Sub-16 dando o melhor de si e mostrando que uma época é feita de evolução técnica, mas também de evolução pessoal e do colectivo.

No escalão Consagrados A com 4 participantes, Joaquim Teixeira com Barão de Lagoalva foi o vencedor terminando com 42,50 pontos. No escalão Consagrados B, apenas com 1 participante na final, César Silva com Hurtega terminou com 26 pontos.

Cinco conjuntos chegaram à final no escalão Preliminar, sagrando-se campeão Nuno Machado com Finório do Picoto (30,75pts). Rui Almeida foi vice-campeão com Uniforme (26pts) e Catherine Leconte com Duque fechou o pódio (24,50pts).

No escalão Cavalos Debutantes, venceu Bruno Pinto com Imperador (44). Nuno Machado subiu ao segundo lugar do pódio com Horas (36pts) enquanto Joaquim Teixeira foi terceiro classificado com Mulato (32,75pts).

Nos Sub-20, venceu Ana Beatriz Soares com Hostil terminando com 42 pontos e nos Sub-16, António Silva com Gabarito foi o único conjunto na final, terminou com 44 pontos.

Foi num ambiente de grande companheirismo, amizade, desportivismo, entreajuda e muita competição salutar, que terminou o XIII Campeonato Regional Norte de Equitação de Trabalho – Rações EQUIBOM.

