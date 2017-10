Resultados: Final do Campeonato Regional Centro de Equitação de Trabalho 2017 18 Outubro, 2017 10:13

Após 5 jornadas ao longo do ano, disputou-se no passado fim-de-semana, a final do III Campeonato Regional Centro de Equitação de Trabalho no Largo do Arneiro na Golegã que reuniu 32 conjuntos nos escalões Consagrados, Preliminares, Debutantes, Sub-20 e Sub-16.

No escalão Consagrados com apenas 1 participantes, Miguel Fonseca com Hino do Penedo da Coudelaria Resina Antunes foi o vencedor, terminando com 6 pontos.

Quatro conjuntos chegaram à final no escalão Preliminar, sagrando-se campeã Nicole Silva com Dandy II do criador António Castro Palha e propriedade de Mário Carreira (15 pontos). Ângelo Joaquim foi vice-campeão com Furiosa do criador Júlio Vilhena (8pts). Maria Inês Barradas com Bocage, ferro Vivian Gestão de Empresas (5pts) ocupou o terceiro lugar.

No escalão Debutantes, dez conjuntos disputaram a final, sagrando-se campeão neste escalão João Cardiga com Garrote (16pts) da Coudelaria Dr. Ferras da Costa. Mário Cardoso subiu ao segundo lugar do pódio com Esparteiro do criador Manuel Silvestre (15pts) enquanto Rui Gomes foi terceiro classificado com Gavião (10pts) ferro Coudelaria Santa Margarida e propriedade de José Santiago.

Nos Sub-20 venceu Joana Grilo com Bridão (10pts) da Coudelaria Casa Agricola António Clara e nos Sub-16 a vencedora foi Marta Fernandes com Diamante (25pts) da Coudelaria Inácio Ramos.

O júri foi composto por Filipe Trindade e o Engº Rui Tiago Recto.

Confira os resultados completos AQUI