Resultados do CDN em Lisboa

No passado fim-de-semana, 24 e 25 de Outubro, a Sociedade Hípica Portuguesa recebeu um CDN

Uma competição que contou aproximadamente com 40 conjuntos, na qual ao longo de dois dias de provas, vários conjuntos se debateram por resultados promissores.

O Grande Prémio disputado no sábado, contou apenas com a participação de 3 conjuntos. Bruno Rodrigues Silva, com o KWPN Dancer Again, foi o conjunto que obteve a melhor pontuação, com 66,594%. O segundo lugar foi para Sara Cabral com Esguia, com 62,210%. Daniel Pinto optou por retirar Furst Firstz 10.

João Embaixador com Furacão, foi o vencedor do Grande Prémio Especial, disputado no domingo, conseguiu a melhor pontuação 65,479%. Bruno Rodrigues Silva foi segundo classificado com Dancer Again (63,156%), enquanto Sara Cabral e Esguia ficaram em terceiro com a média final de 61,702%.

João Pacheco venceu com Imperador a prova de nível Média 2 no sábado com 62.762%) e no domingo Luciana Inácio venceu Média 3 montando Jaqueta (62,097%).

No escalão Junior, Francisca Castro Monteiro foi a vencedora com Invictus VF nos dois dias (68.889% e 68,627%).

Este concurso teve Cláudia Matos como presidente e os juízes Frederico Pintéus, Pedro Jaime Marinho e Bruno Caseirão.

