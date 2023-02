Resultados do CDN em Arruda dos Vinhos

Com organização da Academia Dressage Portugal em Arruda dos Vinhos, decorreu no passado fim-de-semana (11&12) o segundo CDN do calendário que contou com a participação de 40 atletas e 49 cavalos.

No Grande Prémio destacou-se no sábado Sebastião Ferreira com Garimpeiro na primeira posição com 68,587%, enquanto no domingo ficaram Ricardo Reis com Lord das Faias e Gonçalo Diabinho com Devoto ficaram em 1º lugar ex-aequo com a média final de 68,768%

Na Média venceu nos dois dias Natascha Djemlea Guth com Nebukadnezar (68,018% e 69,865%). Georgina Marie Rogers foi segunda classificada com o garanhão de 8 anos, Lucky nos dois dias (66.352% e 66.081%) e Beatriz Costa com Nero terminou em terceiro (65,405% e 64,775%).

Foram 2 dias de competição intensa onde cerca de 40 concorrentes disputaram provas desde o Grau Preliminar ao Grau Grande Prémio.

O júri foi composto por, Camilo Borges (presidente), Pedro Jaime Marinho, Michelle Rosa Santos e Margarida Soares Dias.

Este concurso contou com o apoio da Câmara Municipal da Arruda Dos Vinhos, Mundo da Equitação, Navipa, Coudelaria do Carrefe, Prestige Lusitanos, Cavalor, Casal da Monteira e Casa Pombo.

Resultados completos AQUI