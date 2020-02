Resultados do CDN e JCR do CEIA 19 Fevereiro, 2020 6:45

No passado fim-de-semana, 15 e 16 de Fevereiro, o CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão recebeu um CDN (Concurso Dressage Nacional) e um uma jornada do Campeonato Regional da Zona Centro (JCR).

Uma competição que contou aproximadamente com 45 conjuntos, na qual ao longo de dois dias de provas, vários conjuntos se debateram por resultados promissores, neste início de época. Este concurso teve Camilo Borges como presidente e os juízes Pedro Jaime Marinho e Bruno Caseirão.

João Oliva, montando Aron de Massa, com uma média final de 64,746%, foi o vencedor do Grande Prémio, disputado no sábado. O 2º lugar foi para Filipe Canelas Pinto, na sela de Sanchero 5, com 63,080%, enquanto Abel Paiva e Silva com Zeus do Zambujal, classificaram-se em 3º lugar, com 60,942%.

O Grande Prémio Especial, disputado no domingo, contou apenas com a participação de 3 conjuntos. Abel Paiva e Silva com Zeus do Zambujal (na foto) foi o conjunto que obteve melhor pontuação, com 62,270%. O segundo lugar foi para João Castelão com Gavião das Salgadas, com 62,128%. Em 3º ficou Emma Rogers Franco, com Zolista, com uma média de 62.092%.

Na prova intermediária A e B o vencedor foi Filipe Canelas Pinto com Fortuna 424. Na prova St. Georges foi Martim Meneres com Guadiana Plus que saíram vitoriosos, com uma média de 68,431%. Na Intermediária I, foi Tiago Alves na sela de Ramon, com uma média de 68,627% que ficou no primeiro lugar. As provas do nível Preliminar foram ganhas por Margarida Soares Dias com Manhufe. Ao nível Elementar a vitória foi para Grunnel Behre com Sandorf’s Radiana Dot. E na categoria Complementar a vitória foi de Mateus Abecassis na sela de Dom Rico e na categoria Média, o primeiro lugar foi para Malin Bowallius com Isolde.

