Resultados do CDN e Final CDR da Zona Centro 2 Novembro, 2021 18:06

Decorreu no passado fim-de-semana, 30 e 31 de Outubro, na Academia Dressage Portugal em Arruda-dos-Vinhos, um CDN e em paralelo a Final da Competição de Dressage Regional (CDR) da Zona Centro. Estiveram em competição 39 conjuntos, vindos de Norte a Sul do país.

Destacamos os vencedores da Final Regional da Zona Centro:

– Campeã – Small Tour – Seniors – Sabine Krogemann e Granito Plus

– Campeã – Nível A – Jovens Cavaleiros – Leonor Graça Teixeira Mota Pereira e Haiti

– Campeã – Nível M – Amadores – Filipa Serras Quelhas Canelas Pinto e Iota

– Vice-Campeão – Nível M – Amadores – Luís Manuel Cidade Pereira Moura e Wimpel Daula

– Campeã – Nível M – Juniores – Letízia Gil Lopes e Indigo Terrapaz

– Campeã – Nível E – Juvenis – Alice De Carvalho Osório Guedes Nogueira e Ébano

– Campeã – Nível P – Amadores – Sara Isabel Santos Martins e Jaen

A cerimónia de entrega de prémios da Final do Circuito Regional contou com a presença do Exmo Sr. Dr. Luís Faísca, Vice-Presidente da Federação Equestre Portuguesa que medalhou pessoalmente os Campeões Regionais.

Este evento teve o apoio de várias estruturas locais, desde a “Quinta de Santa Maria” à “Mercearia do Prato”, à “Padaria Carregadense”, ao “Piquete da Fruta”, passando pelas incontornáveis Adegas da Região. A Adega Cooperativa de Arruda voltou a marcar presença forte nos prémios aos cavaleiros, oferecendo alguns dos seus melhores vinhos aos premiados das camadas seniores.

A Academia Dressage Portugal contou com o apoio dos seus parceiros de sempre, a saber: ”O Mundo da Equitação” – uma das lojas referência de material equestre em Portugal que tem uma loja física nas instalações da Academia – e a “Cavalor” – marca líder em Portugal de rações, suplementos e outros produtos para o cuidado de cavalos. Ambas as marcas patrocinaram de forma generosa vários prémios em diversos níveis de competição. Parceiros habituais são também os fotógrafos que fizeram a cobertura do evento: Rui Pedro Godinho (Fotografia e Vídeo) e Afonso Bordalo Rodrigues (Fotografia).

A “Dirt Ride Academy”, uma escola de pilotagem de motos sediada no Estoril, ofereceu aulas experimentais às 3 Campeãs Regionais da zona Centro – camadas jovens e à vencedora de domingo do escalão “Children” do circuito Nacional.

De realçar ainda um dos momentos altos do fim-de-semana em que a Academia Dressage Portugal sorteou uma viagem de balão pelos concorrentes, fruto da recente parceria com a “Windpassenger” – uma empresa de vôos de balão sediada em Coruche.

Passaram pelo recinto de provas mais de 150 pessoas, entre cavaleiros, treinadores e visitantes. Para comodidade de todos a Academia Dressage Portugal trouxe duas food Trucks ao recinto: as “Twins onFire” e a “Via Creperia” que foram exímios na qualidade dos seus produtos e na excelência do atendimento.

Press Release

Resultados AQUI