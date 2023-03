Resultados do CDN e CDR em Vilamoura

No passado fim-de-semana, 11 e 12 Março, o Villamoura Equestrian Center recebeu um CDN e um CDR. Uma competição que contou aproximadamente com 50 conjuntos, ao longo de dois dias de provas.

Na Média, Ana Rita Claro Lopes venceu no sábado com Noroeste conseguiu a pontuação de 68,243%. No domingo o vencedor foi Fabio Carvalho Coelho com Neblina com 66,316%.

Nos Avançados, Diogo Mira venceu nos dois dias com Irabela (67,738% e 68,750%). Manuel Costa Alves foi segundo classificado com Miono FS nos dois dias (67,064% e 67,542%) e Bruno Cavalinhos terminou em terceiro com Missil (65,714% e 63,958%).

Nos Juniores, Martim Maria de Jesus com Je-Celta venceu nos dois dias com as médias 67,727% e 67,794%.

O júri foi composto por Eduarda Agnelo Carreiro (presidente), Jet van Oers e Alexandra Carneiro.

Resultados CDN AQUI

Resultados CDR AQUI