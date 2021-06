Resultados do CDN e CDR da Beloura 28 Junho, 2021 19:32

No passado fim-de-semana, 26 e 27 de Junho, a Centro Hípico Quinta da Beloura em Sintra, recebeu um CDN com provas de Paradressage e um CDR.

Uma competição que contou aproximadamente com 70 conjuntos, na qual ao longo de dois dias de provas, vários conjuntos se debateram por resultados promissores. Este concurso teve Camilo Borges como presidente e os juízes Joaquim Fernandes, Michelle Rosa Santos e José Guerra.

Pedro Castro Monteiro, montando Guarana, com uma média final de 68,896% venceu o Grande Prémio, disputado no sábado que contou apenas com três conjuntos. Georgina Marie Rogers com Guiso obteve a melhor pontuação no G.P. Especial no domingo, com 71,028%.

Ao nível Elementar a vitória nos dois dias, foi para Magali Liliane Hoetzel com Minuto DR que pontoou 68,953% e 70,857%.

Francisca Castro Monteiro brilhou na reprise Junior Team com Invictus VF no sábado (70,202%) e no domingo foi Nicole Antunes da Silva a vencedora da reprise individual com Funji (71,225%).

Resultados completos AQUI