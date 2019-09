Resultados de cavaleiros nacionais além-fronteiras – 26 a 29 de Setembro 30 Setembro, 2019 8:38

Entre 26 e 29 de Setembro, foram vários os cavaleiros portugueses que participaram em concursos internacionais de saltos além-fronteiras.

Fique de seguida com os melhores resultados:

– CSI5* Waregem – Bélgica

Grande Prémio 1,60m – 40 participantes

Luciana Diniz alcançou o 11º lugar no Grande Prémio montando Vertigo du Desert tendo penalizado 4 pontos na primeira mão. Venceu o Grande Prémio o nº1 do Ranking Mundial, Steve Guerdat com o KWPN Alamo (0/0-38,26s). Apenas 7 conjuntos terminaram a primeira mão sem faltas.

Resultados – Grande Prémio AQUI

– CSI4* St. Tropez – França

Grande Prémio 1,55m – 46 participantes

Luis Sabino Gonçalves com Unesco du Rouet conquistou um honroso 11º lugar no Grande Prémio penalizando apenas 8 pontos no desempate (0/8-33,54s). A prova foi ganha pelo italiano Piergiorgio Bucci com a égua KWPN Driandria (0/0-30,01s).

Resultados – Grande Prémio AQUI

– CSI2* – Bonheidem – Bélgica

Francisco Rocha venceu 2 provas ao cronómetro (1,30m) com a égua C Berriz Z, filha de Coltaire Z.

Resultados AQUI

– CSI3* Canteleu – França

Grande Prémio 1,50m – 60 participantes

Duarte Romão com Edesa’s Kzoom conquistou o 10º lugar no Grande Prémio do CSI3* de Canteleu. Um ponto de excesso de tempo na primeira mão, impediram o conjunto de disputar o desempate. No sábado este conjunto ficou em 6º lugar numa prova de ranking com desempate (1,50m). A vencedora do Grande Prémio foi a sueca Angelica Augustsson Zanotelli com Kalinka van de Nachtegaele.

Mário Wilson Fernandes ficou classificado em 5º lugar numa prova ao cronómetro (1,45m) com Jpoe de Vovre Ter Eucken (0-64,49s).

Resultados – Grande Prémio