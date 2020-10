Resultados da II Taça de Amazonas e CSN-B – Golegã 7 Outubro, 2020 8:09

O Hippos – Centro de Alto Rendimento da Golegã, recebeu no passado fim-de-semana (3 a 5/10) a II Taça de Amazonas e em simultâneo um Concurso de Saltos Nacional de categoria B.

A Taça de Amazonas nas categorias, Challenge, Trophy e Elite, que contou com 48 cavaleiras inscritas, foi muito disputada nos escalões Elite e Trophy, sendo necessário recorrer ao desempate, para se decidir os três primeiros lugares.

Na categoria Challenge, venceu Maria Lúcio (Everest) que terminou as três classificativas com zero pontos. Eduarda Borges foi segunda classificada com Zuca enquanto Joana Gaspar (Heydy) completou o pódio.

Na categoria Trophy, foi necessário um desempate entre Daniela Rodrigues (Diamant Wetts) e Maria Ceyrat (Just Class) para apurar a vencedor, Daniela Rodrigues, que conseguiu o melhor tempo com Diamant Wetts (65,10s). Maria Ceyrat que fez um bom desempate com Just Class, foi segunda classificada também sem faltas (72,06s), e Madalena Eloy conquistou o terceiro lugar com Forestelle (4-57,49s).

A categoria Elite foi a mais participada com 31 conjuntos alinhando na primeira classificativa e 11 amazonas a chegarem à final. Após um desempate entre as três primeiras classificadas, venceu o desempate Iara Ferreira (Cleto NZ) (58,70s). Victoria Martins (Aristocrat LCH Z (58,78s) ocupou o segundo lugar do pódio (58,78s) enquanto Maria Moura com Copy Right C completou o pódio (60,77s).

O Grande Prémio (1,35m) na segunda-feira (05) que também foi muito disputado, teve como vencedor Filipe Gonçalves com Halanta que conseguiu o melhor tempo (41,01s) dos quatro conjuntos que terminaram o desempate sem faltas. Pedro Manso foi segundo classificado com Ciran (41,32s) e em terceiro ficou Gonçalo Pinto com Alcatraz (43,03s). Diogo Ramires ficou às portas do pódio com Iblesse V/H (43,48s).

Confira os resultados AQUI