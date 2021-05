Resultados da II Jornada – Taça de Portugal de Dressage 2021 10 Maio, 2021 16:57

Realizou-se este fim-de-semana (8 e 9 Maio), na Academia de Dressage de Portugal em Arruda dos Vinhos, a II jornada da Taça de Portugal de Dressage e em paralelo um CDR envolvendo cerca de 50 participantes.

No Prix S. Jorge apenas com dois conjuntos inscritos, venceu Mariana Assis da Silva, com Hipparion, obteve 66,029% e 67,745%.

Na reprise Avançada 1 a vitória, nos dois dias, pertenceu a Filipa Carneiro, em Jadaia Saramunheir, conseguiu 66,625% e 67,292%.

Mito de Sena, montado por Margarida Soares Dias obteve o 1º lugar nos dois dias da competição 68,125% e 70,143% no Grau Elementar reservado a cavalos de 5 anos.

O brasileiro João Victor Oliva venceu o Grande Prémio do CDR com Feel Good VO (69,058%) enquanto Georgina Marie Rogers alcançou a primeira posição do pódio com Guiso no G.P. Especial (67,163%).

O Júri foi composto por Armindo Caixinha (presidente), Carlos Lopes, Bruno Caseirão, André Santos e Filipa Carneiro.

Resultados completos AQUI