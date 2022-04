Resultados da II Jornada do Campeonato Regional do Centro

Foi na Reserva Natural do Cavalo do Sorraia que decorreu a II Jornada do Campeonato Regional do Centro de Equitação de Trabalho no passado sábado (09), que contou com 18 conjuntos nos escalões Preliminar, Debutantes, Sub-16, Sub-20 e Internacional.

No escalão Preliminar apenas com dois participantes, Carolina Borges com «Malibu» e António Ribeiro Ferreira com «Guapa» totalizam 6 pontos.

No escalão Debutantes que registou 11 conjuntos, venceu Júnior Rato com o CP «Júnico» (31 pontos) do criador Marcelo Mendes e propriedade de Tiago Henriques. Malin Bowallius foi segunda classificada com o PSL «Figura de Lyw» (28pts), da Coudelaria La Lira Y La W, SL e propriedade de Katarina Bowallius.

Casa Agrícola Júlio Pimentel Fonseca e propriedade de Gunnar Andersson. Miguel Batista fechou o pódio com o PSL «Lidador da Quinta» (27pts), criador Andreia Gomes e propriedade de Domingos Baltazar.

Nos Sub-16, apenas com um participante, Simão Filipe com o PSL «Gharb» do criador e proprietário Sociedade Agrícola de Rio Frio, totalizou 10 pontos. No escalão Sub-20, Rui Pedro Moreira com o PSA «Jedi» do criador Tomé Nunes e propriedade do cavaleiro, conseguiu 6 pontos.

Na prova Internacional também apenas com 1 participante, Pedro Nicolau com o PSL «Gringo» da Coudelaria Santa Barbara e propriedade de Hélder Gonçalves, totalizou 6 pontos.

O presidente do júri da prova foi Nuno Santos Pereira.

Resultados completos AQUI