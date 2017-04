Resultados: I Jornada da Taça de Portugal de Dressage 2017 – Beloura 14 Abril, 2017 18:53

Cerca de 40 conjuntos, disputaram no Centro Hípico Quinta da Beloura a I Jornada da Taça de Portugal de Dressage no passado fim-de-semana (8 e 9). Paralelamente realizou-se um CDN.

As provas decorreram nos dias 8 e 9 de Abril, com provas de nível Preliminar, Intermediária, Complementar, Média, Elementar e Prix St. Georges.

PRELIMINAR P1 & P2

Após uma ausência de 6 anos, assistimos ao regresso da talentosa cavaleira Mafalda Galiza Mendes às provas de Dressage tendo conseguido com o Lusitano Isco dois primeiros lugares, no sábado e domingo, com as médias 70,00% e 74,47%. Lourenço Machado foi segundo classificado com Invictus nos dois dias, com 68,82% e 68,56%. David Tainha em terceiro no sábado com Ícone de Portugal (65,78%) e João Bento no domingo ocupou o terceiro lugar com Israel (66,28%).

INTERMEDIÁRIA II

Na reprise Intermediária II, Miguel Magalhães venceu no sábado (66,62%) e no domingo com Capote Saramunheiro (66,09%). Pedro Mendes na segunda posição com Zodíaco dos Diamantes, com 66,62% e 65,95%. José Gonçalves na terceira posição com Warsteiner no sábado (63,55%) e no domingo (67.35%).

COMPLEMENTAR I & C2

João Castelão montou Gavião das Salgadas para vitória no sábado (67,25%) e no domingo venceu Luís Azeitona com Fazenda (64.39%).

ELEMENTAR 1 & 2

Nuno Chaves de Almeida que se estreou com Hagen’s Plus (Bretton Woods x Pik Girl Plus por Peralta) venceu a prova Elementar nível 1 no sábado (72,91%), no domingo a vitória pertenceu a Miguel Magalhães com Saratov JNK (68,05%).

MÉDIA 1 & 2

Ricardo Ramalho venceu com Gepeto no sábado (67,07%) e domingo (68,24%), arrecadando assim a vitória nos dois dias na categoria Média. João Castelão alcançou o segundo lugar nos dois dias montando Girão das Salgadas tendo obtido 67,02% e 66,00% respectivamente. No sábado João Castelão ficou em terceiro com Girassol das Salgadas (66,11%) e no domingo o terceiro lugar foi para Bruno Pinto com Genérico (64,51%).

PRIX ST GEORGES

O Prix St. Georges que reuniu 14 participantes teve como vencedor nos dois dias, Nuno Chaves de Almeida com a égua de 8 anos, El Romana Plus (Rubin Cortez x Paris Plus por Peralta) que obteve 69,95% e 70,48% nas avaliações. Raquel Falcão foi segunda classificada com Elegante Plus no sábado (69,51%) e no domingo (69,95%). João Torrão na terceira posição com Equador (66,79%) no domingo ficou em segundo ex-aequo com 69,95%).

No Grande Prémio e G.P. Especial (CDN) apenas com um participante, Manuel Borba Veiga conseguiu com Ben-Hur da Brôa 71,46% e 70,91%.

A II Jornada da Taça de Portugal, vai decorrer nos dias 6 e 7 de Maio, no Centro Hípico de Coimbra.

