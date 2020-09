Resultados da 3ª Jornada da Taça de Portugal de Ensino e CDN 20 Setembro, 2020 20:18

Realizou-se este fim-de-semana (19 e 10/09), no Coudelaria da Companhia das Lezírias, a terceira de cinco jornadas da Taça de Portugal de Dressage, bem como um CDN envolvendo mais de meia centena de participantes.

No nível mais elevado da Taça, o Grande Prémio, venceu Filipa Carneiro com Embaixador (66,123%). Na Intermediária, com 4 conjuntos inscritos, venceu nos dois dias, Mafalda Galiza Mendes com Isco, com as médias de 69,363% e 70,245%.

Mateus Sousa Abecassis com Firefly foi o vencedor na Média 2 (71,429%) que contou com três participantes.

Na Complementar a vitória, nos dois dias, pertenceu a Diogo Raimundo, em Iuca, que conseguiu 66,275% e 68,235% nos dois dias.

O Júri foi composto por Carlos Lopes, Bruno Caseirão, Miguel Gonçalves e António Vicente.

Resultados 1ª dia

Resultados 2º dia