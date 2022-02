Resultados da 1ª Jornada – Taça de Portugal de Dressage 2022

Realizou-se este fim-de-semana (19 e 20/02), na Academia Dressage Portugal em Arruda dos Vinhos, a primeira de cinco jornadas da Taça de Portugal de Dressage (TPD), bem como um CDE envolvendo cerca de 66 atletas e 79 cavalos.

Este circuito de provas destinadas a cavalos do mesmo escalão etário, visa avaliar a correcta e progressiva evolução do cavalo ao longo da época desportiva, bem como promover a competição entre cavalos da mesma idade sob o mesmo grau e nível de provas.

No nível mais elevado da Taça, a Média 1 com 8 conjuntos inscritos, venceu João Gonçalves com «Mustang Plus» no sábado com 68,018% e no domingo o vencedor foi Francisco Vila Nova com «Maximus» que pontuou 68,604%.

No Prix S. Jorge apenas com 2 participantes, venceu nos dois dias Pedro Garrido com «Jockey», com as médias de 67,598% e 68,382%.

Na Preliminar a vitória nos dois dias, pertenceu a Ricardo Moura Tavares, em «Oreo», que alcançou 70,385% e 70,577%. No Grau Preliminar 2 reservado a cavalos de 4 anos, venceu nos dois dias Yara do Amaral Fernandes com «Brahma» (70,893% e 73,200%).

«Nilo das Arcas», montado por Mafalda Galiza Mendes obteve o 1º lugar nos dois dias da competição, 69,583% e 69,271%.

No Grau Preliminar reservado a cavalos de 5 Anos, «Nogá» montando por Manuel Falcão Carvalho venceu nos dois dias conseguindo as média de 74,400% e 73,600% e nos 7 Anos, apenas com um participante, Nuno Chaves de Almeida com «Lizarran» conseguiu 70,818% e 72,200%.

O Júri foi composto por Camilo Borges (Presidente), Bruno Caseirão, Miguel Gonçalves, Margarida Soares Dias e Michelle Rosa Santos.

