Resultados da 1ª Jornada – Taça de Portugal de Dressage 2020 20 Janeiro, 2020 15:54

Realizou-se este fim-de-semana (18 e 19/01), no Centro Hípico da Beloura, a primeira de cinco jornadas da Taça de Portugal de Dressage, bem como um CDE e CDR envolvendo cerca de 30 participantes.

No nível mais elevado da Taça, a Intermediária II, com dois conjuntos inscritos, venceu nos dois dias Georgina Rogers com Guiso, com as médias de 65,882% e 64,902%. Ficou em 2.º lugar a sua irmã, Emma Rogers Franco, montando Zolista, conseguindo 58,529% e 63,578%.

No Prix S. Jorge apenas com um conjunto inscrito, Tiago Alves com Sir Deniro, obteve 65% e 66,127%.

Na Complementar 1 a vitória, nos dois dias, pertenceu a Sebastião Lucas Lopes, em Inquieto, alcançando 65,342% nos dois dias. Rita Ralão Duarte com Irão foi segunda classificada (60,299% e 65%).

Lord Hit, montado por Gonçalo Carapau obteve o 1º lugar nos dois dias da competição 70,156% e 69,063% no Grau Elementar reservado a cavalos de 5 anos. Ricardo Ramalho na segunda posição com Lírio do Monte Dança Cigarra (67,813% e 66,875%), seguido de Gonçalo Teixeira Sampaio e Leste d’Atela (63,490% e 64,479%).

O Júri foi composto por Camilo Borges, Frederico Pinteus e Eugénio Paixão.

