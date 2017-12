Resultados da 1ª jornada da Final da Taça de Portugal de Ensino 2017 1 Dezembro, 2017 23:01

A Final da Taça de Portugal de Dressage arrancou esta sexta-feira nas instalações do Centro Equestre Internacional de Alfeizerão. Esta prova que fecha a temporada de Ensino em Portugal tem como objectivo premiar os conjuntos que se destacaram nas várias jornadas ao longo do ano.

Prova Elementar 1 – 2 participantes

1º Luis Azeitona – Hipparion – 66,938%

2º Alexandra Gouveia – Herdeiro – 63,594%

Preliminar 1 – 4 participantes

1º Mafalda Galiza Mendes – Isco – 71,824$

2º Lourenço Machado – Invictus – 66,941%

3º João Rodrigues Bento – Israel – 66,294%

4º Ana Rita Santos – Italico – 65,353%

Média 1 – 4 participantes

1º João Castelão – Girão das Salgadas – 66,242%

2º Ricardo Ramalho – Gepeto – 65,848%

3º Beatriz Almeida – Garajau do Ilheu – 63,273%

4º Georgina Rogers – Guizo – 62,727%

Complementar 1 – 5 participantes

1º Vasco Mira Godinho – Furriel dos Cedros – 68,865%

2º Luís Azeitona – Fazenda – 66,324%

3º João Castelão – Gavião das Salgadas – 66,000%

4º Vanessa Silva – Serano – 65,892%

5º Salvador Pessanha – Guerrita d’Atela – 64,486%

Prix St. Georges – 7 participantes

1º Nuno Chaves de Almeida – Romana Plus – 66,026%

2º Ricardo Moura Tavares – Baluarte da Broa – 65,816%

3º Raquel Falcão – Elegante Plus – 65,447%

4º Malin Bowallius – Daysi – 64,316%

5º Emma Rogers Franco – Zolista – 62,895%

6º Abel Paiva e Silva – Zeus do Zambujal – 59,395%

Resultados AQUI

Ordens de Entrada – Sábado