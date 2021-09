Resultados: Critérios de Cavalos Novos 2021 20 Setembro, 2021 13:42

O Centro Hípico de Coimbra recebeu de 17 a 19 de Setembro, os Critérios de Cavalos Novos de 4, 5, 6 e 7 anos. Paralelamente realizou-se um concurso nacional de saltos de categoria “B”.

A Federação Equestre Portuguesa decidiu este ano e pela primeira vez, atribuir medalhas aos Campeões e Vice-campeões dos critérios.

O número de cavalos novos inscritos foi inferior (57) à edição de 2020 (63).

Cavalos de 4 Anos – 13 participantes

Nos 13 Cavalos Novos de 4 anos que alinharam, chegaram à final 12.

Medalha de Ouro para o PD «Ninja AC» (Jet Set x Inca AC) montado por Augusto Calça e Pina após uma barrage muito bem disputada entre o CP «Notre Dame» (Indeterminado) de Rafael Rodrigues, CP «Number One» (Depardieu x Harley) de Nuno Martins e «Haya Efel» (Corofino x Dea Del Colle) de Silvio Teixeira da Silva. Medalha de prata para a égua «Notre Dame» montada por Rafael Rodrigues.

Cavalos de 5 Anos – 18 participantes

Nos 18 cavalos de 5 anos que disputaram este campeonato, chegaram à final 15.

Na final dos Cavalos de 5 anos que decorreu no domingo sagrou-se campeã «Berlouke AL Z» (Berlin x Balou van Overis) (criador Alders Theo), montada por Filipe Ferreira Gonçalves que disputou a final com o KWPN «Love It» (Grandorado TN x Heaven) propriedade de E.J. Spikker, montado por José Vieira e que acabaria por desistir do desempate ficando com a Medalha de Prata.

Cavalos de 6 Anos – 13 participantes

Na final para Cavalos de 6 Anos, foi Medalha de Ouro o garanhão SF «Flach Mouche» (Bisquet Balou C x Talisca Mouche) montado pelo brasileiro Felipe Ramos Guinato. Foi necessário um desempate entre Duarte Seabra com a égua PD L-Piccola e Hugo Carvalho Ferreira com o KWPN Kilate N para apurar o segundo classificado. Venceu a prata Duarte Seabra (L-Piccola) que registou o melhor tempo no desempate (38,35s).

Cavalos de 7 Anos – 13 participantes

Na final para Cavalos de 7 Anos, conquistou a Medalha de Ouro «Action Boy Z» montado por Sebastião Ferreira Pinto. Medalha de Prata para o garanhão SF «Elton de St. Jen» (x Nartago) montado por Filipe Malta da Costa e propriedade de Emílio Malta da Costa.

António Matos Almeida com Canadá (x Coltaire Z) foi no domingo, o vencedor do Grande Prémio (0/0-30,05s) do CSN-B após uma barrage muito disputada. Felipe Ramos Guinato com Constantin de Hus ficou em 2º lugar (0/0-31,28s), enquanto Pedro Caseiro da Silva completou o pódio com Fox VG (0/4-32,82s).

