Resultados: Combinados de Maratona de Atrelagem em Vieira do Minho

No passado domingo, 18 conjuntos participaram na 2.ª Jornada do Campeonato Regional Norte de Combinados de Maratona de Atrelagem, realizada no Parque dos Moinhos, em Vieira do Minho.

A competição, que decorreu ao longo de todo o dia, contou com a presença de atletas de várias categorias: atrelagem adaptada, iniciados, juvenis, juniores, cavalo, pónei, parelhas de cavalos e parelhas de póneis.

A iniciativa teve como objetivo promover o desporto equestre, valorizar os atletas da região Norte e proporcionar ao público um espetáculo de qualidade, unindo tradição e competição em provas emocionantes.

O painel de juízes foi composto por Luís Penha (Presidente) e Henrique Rodrigues (Diretor de Campo).

Resultados AQUI