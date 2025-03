Resultados: CDN na Academia de Dressage Portugal

Cerca de 81 conjuntos participaram neste sábado e domingo no picadeiro coberto da Academia Dressage Portugal, em Arruda dos Vinhos, disputando as provas para Cavalos Novos, Small Tour, Medium Tour, Big Tour e Paradressage do Concurso Nacional de Dressage, além do Troféu Póneis Juvenis Nível.

Maria Caetano destacou-se ao alcançar a melhor média combinada das provas de sábado (70,441%) e domingo (70,539%) com o Lusitano Nobel das Figueiras, sagrando-se a justa vencedora do prémio Royal Stables – Coudelaria Marquês de Marialva, no valor de €300.

O júri do evento foi composto por Claudia Matos (Presidente), Armindo Caixinha, Jorge Pereira, Michelle Rosa Santos e Margarida Soares Dias.

Resultados

Sábado – 01/03/25

Small Tour – Prix St Georges

🥇Maria Caetano – Niro das Figueiras – 69,412%

🥈Mariana Cabral Assis da Silva – Miro do MD – 67,206%

🥉Vitor José Faústo – Neptuno do MT – 66,667%

Medium Tour – Intermediate A

🥇Maria Caetano – Nobel das Figueiras – 70,441%

🥈Nuno Chaves de Almeida – Nogá – 67,353%

🥉Ricardo Cardoso Ramalho – L-rubio – 64,559%

Big Tour – Grande Prémio

🥇Nuno Chaves de Almeida – Lizarran – 69,529%

🥈Mariana Cabral Assis da Silva – Iji HP – 69,276%

🥉André Brás – Fevereiro – 68,479%

Domingo – 02/03/25

Small Tour – Prix St Georges

🥇Maria Caetano – Niro das Figueiras – 68,824%

🥈Mariana Assis da Silva – Miro do Md – 67,451%

🥉Vitor Limpo Faúto – Neptuno do MT – 66,912%

Intermediate I

🥇Justine Esteve – Voulez-vous By Vdb – 66,127%

Medium Tour – Intermediate A

🥇Maria Caetano – Nobel das Figueiras – 70,539%

🥈Nuno Chaves de Almeida – Nogá – 68,922%

🥉Georgina Marie Rogers – Lucky – 61,912%

Big Tour – Grand Prix

🥇Mariana Cabral Assis da Silva – Iji HP – 70,000%

🥈Nuno Chaves de Almeida – Lizarran – 69,420%

🥉Pedro Garrido – Jockey – 68,732%

