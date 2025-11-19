Resultados: CDE e Troféu dos Campeões Regionais de Dressage 2025

O Concurso de Dressage Especial e o Troféu dos Campeões Regionais de Dressage 2025 reuniram, nos dias 11 e 12, cerca de 133 cavaleiros e 146 cavalos durante a Feira da Golegã, numa edição marcada por elevada participação e qualidade competitiva.
Na reprise Preliminar, Mafalda Galiza Mendes destacou-se ao conquistar o primeiro lugar em ambos os dias, montando Raro, um Lusitano de 4 anos (Zaire x Ursula por Xaquiro), criado pela Coudelaria Leonardo Franco e propriedade de Ana Rita Antunes. Entre os 10 concorrentes do escalão, alcançou as melhores pontuações: 73,215% e 72,889%.
No Grande Prémio, a vitória foi para André José Brás, com o Lusitano de 11 anos Joba II (Beirão x Ohara por Haxir), propriedade da Coudelaria das Lezírias, alcançando 68,732%.
O cavaleiro espanhol Claudio Castilla Ruiz brilhou na reprise Intermediária, vencendo em ambos os dias com Laos, com as pontuações de 69,485% e 68,919%.
No Prix St. George, a melhor prestação foi de Gustavo Mendes, que, montando a égua Lusitana Osiris das Pérolas, venceu a reprise com 67,500%.
O Grande Prémio Especial, que contou apenas com dois participantes, foi ganho por Jeannette Jenny com o Lusitano Jairo d’Além, alcançando 67,695%.
Devido às condições meteorológicas adversas, o Grande Prémio Freestyle e a reprise Intermediária Kür não se realizaram.
Os resultados do Troféu dos Campeões Regionais ficaram assim ordenados:
Troféu dos Campeões Regionais 2025
Avançada – Amadores
🥇Wiveca Marie Wahlstrom com Gastoso Ram
🥈Marcelino Araujo Faria – Nobre das Valinhas
🥉Neuza Bernardo Silva – Essencial Vale Sabr
Avançada – Jovens Cavaleiros
🥇Margarida Pinto Kucharski – Ohio
🥈Manuel Maria Catapirra – Hidalgo dos Hospitais
🥉Rita Alexandra de Assunção – Nirvana
Elementar – Amadores
🥇Pedro Miguel dos Santos – Q-de-Nove
🥈Iris Ribeiro Lucas – Melosa
Preliminar – Amadores
🥇Bernardo Miranda de Jesus – Requinte do Brejo
🥈Daniel Martins Madeira – Diamante
🥉Diana Isabel Barreiras – Omega 3
Resultados completos AQUI