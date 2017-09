Resultados: CAR 1* e CM 1* de Santo Estevão

Realizou-se no passado sábado dia 2 de Setembro, no centro de treinos da Coudelaria António Guerreiro, na Herdade do Zambujeiro em Santo Estevão, mais um concurso de Atrelagem Regional 1 * e ainda um Combinado de Maratona 1*.

Este centro vocacionado para o desenvolvimento e prática da atrelagem está implantado num terreno com cerca de 4ha, plantado de pinheiros e eucaliptos, com um circuito interior de caminhos mistos de areia, estando ainda implantada uma pista de relva com as dimensões regulamentares para a atrelagem e uma pista de areia com cerca de 1ha, coberta de pinheiros centenários, dedicada numa primeira fase ao treino e realização de provas de cones podendo ainda aí serem instados num futuro próximo, obstáculos de maratona. As instalações existentes, construídas totalmente em materiais amigos do ambiente são constituídas por 10 boxes, casas de apoio às boxes, centro de convívio e permitem ainda a instalação de boxes amovíveis para cerca de 40 cavalos.

Iniciada a sua construção à cerca de dez anos beneficia ainda dos percursos exteriores de largas dezenas de quilómetros existentes na Herdade do Zambujeiro.

Este centro de treinos irá num futuro breve, constituir-se como um polo de formação para todos os que queiram iniciar ou aperfeiçoar na atrelagem de competição.

Feito o resumo e voltando a realização do CAR* e do Combinado de maratona, que foi levado a cabo pela Associação Portuguesa de Atrelagem, com o imprescindível apoio da Federação Equestre Portuguesa, importa relembrar que esta prova em Santo Estevão integra um conjunto de provas da região Centro que já passou pela Golegã, pela Companhia das Lezírias, que irá até ao Centro Hípico de Coimbra proporcionando assim uma melhor preparação para Campeonato Nacional que se irá realizar na Companhia das Lezírias em meados de Outubro.

Participaram no evento perto de quinze concorrentes divididos na classe de póneis, 1 cavalo, parelhas e 4 cavalos e cujos resultados poderão ser consultados na página desta associação.

A jornada foi longa e num extraordinário dia de verão com um calor relativo, fomos acompanhados por mais de oitenta amigos que tiveram oportunidade de conviver até que o sol se escondeu no Horizonte.

Nas conversas cruzadas houve tempo para recordar os primórdios da atrelagem em Portugal que tiveram o seu início na Herdade do Zambujeiro, que obrigatoriamente nos trouxe à lembrança os nomes dos saudosos José António Pimentel Fragoso, Manuel Abecassis, Bé Oliveira Martins, do Zé Guedes e de muitos outros que connosco continuam a ter privilégio de partilhar este gosto.

Resultados do 1º CAR e Combinado de Maratona em Santo Estevão no Centro de treinos da Coudelaria António Guerreiro:

CAR

Classe de Póneis- 1º André Justiniano

Classe 1 Cavalo – 1º Raquel Niza com Anastácia Pabiola

Classe Parelhas- 1º Filipa Apolinário com Xira Pabiola e Armani Pabiola

Classe 4 Cavalos- 1º Ana Guerreiro

Combinado Maratona

Classe de Póneis- 1º André Justiniano

Classe 1 Cavalo – 1º Raquel Niza com Anastácia Pabiola

Classe Parelhas- 1º Filipa Apolinário com Xira Pabiola e Armani Pabiola

Classe 4 Cavalos- 1º Ana Guerreiro

Fonte: APA