Resultados: Campeonato Nacional de Cavalos Novos de Raides (CNCJ)

Campeonato Nacional de Cavalos Novos de Raides (CNCJ) 20 Outubro, 2017

Decorreu no passado sábado, dia 14 de Outubro, o Campeonato Nacional de Cavalos Novos de Raides (CNCJ) – em Melides, Grândola, que contou com a participação de 15 cavalos. Os resultados ficaram assim ordenados:

1º lugar e Campeão Nacional – APPY D’ALZOU propriedade de Paulo Branco, montado pela cavaleira Maria Prazeres que completou o percurso de 80 km, com a média de 18,269 km/h.

2º lugar – FUICO propriedade de Ana Barbas, também montado nesta prova pela cavaleira Ana Barbas, com a média de 17,247 km/h. De salientar que o FUICO foi Medalha de Bronze no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos disputado este ano em Bruxelas, também montado por Ana Barbas.

3º lugar – GINJA propriedade de Pedro Godinho, montado pelo cavaleiro Luis Conceição alcançou a média de 16,567 km/h.

