Resultados: 2ª Jornada de Corridas de Cavalos que decorreu na Maia

Na primeira manga de trote reservada a cavalos e éguas de raça Trotador Francês de 3 anos em diante, sobre a distância de 2000m, venceu «Defi de Morge (TF)» da Quadra Pec-Natura com o driver Sérgio Oliveira. «Caberlot (TF)» da Quadra Jardins Acúrcio foi segundo classificado enquanto «Au Temps Dubonheur (TF)» e o driver Carlos Coelho terminaram em terceiro.

Na segunda manga de galope para cavalos e éguas PSI de 3 anos em diante, «Birdie FR» da Quadra Supermercados Cardoso montado por Paulino Coelho foi o vencedor nos 2000m, seguido de «Amazing Cool (SPA) treinado também por António Cardoso que repetiu o segundo lugar montado pelo jóquei Nelson Santos. «Gamino (FR)» com Filipa Vaz ocupou o terceiro lugar.

A terceira manga de trote atrelado sobre a distância de 2300m foi muito disputada entre «Vendredi de Loisel (TF)» e Very Good Tejy (TF), acabando por vencer «Vendredi de Loisel» da Quadra Pec-Nature montado por Sérgio Oliveira esta manga. «Very Good Tejy (TF)» com Rui Pinheiro ocupou o segundo lugar e «Cool Mailo (TF)» da Quadra Fernando Ferreira foi terceiro classificado.

Nos 1600 de galope, «Remember Me (FR)» da Quadra Paulo Abreu, montado por Renato Pereira repetiu o triunfo da jornada anterior. No Trote Atrelado «Boute en Train (TF)» com o driver Frederico Martins segue na liderança vencendo nos 1750m. Na prova reservada às éguas sobre a distância de 1600m, «Wailea Nights (IRE)» com o jóquei Augusto Pereira foi a vencedora.

Nos Póneis, «Pilot (PR)» da Quadra Invicta repetiu o triunfo da jornada anterior montado pelo jóquei Santiago Lima.

