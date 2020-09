Resultados – 1ª Jornada do Troféu APSL de Equitação de Trabalho 2020 15 Setembro, 2020 12:07

A Companhia das Lezírias em Braço de Prata recebeu nos dias 12 e 13 a primeira jornada a contar para o Troféu APSL de Equitação de Trabalho que reuniu 36 conjuntos nos escalões Debutantes, Sub 16, Sub 20, Consagrados e Masters.

Este troféu instituído pela APSL é composto por 3 provas, sendo que a classificação do Troféu é a resultante do somatório dos pontos obtidos pelos conjuntos em cada jornada, sendo esses pontos atribuídos de modo idêntico ao das jornadas do Campeonato Nacional.

Escalão Debutantes – 13 participantes

No escalão mais participado, o de Cavalos Debutantes, a vitória foi para David Duarte de Oliveira com JB (15 pts). Gilberto File ocupou o segundo lugar com Luar da Caniceira (13pts) e Fábio Vilhena com Homero completou o pódio (12pts).

Escalão Sub 16 – 8 participantes

Nicole Silva fez a dobradinha ao vencer com Endiabrado (25 pontos), ficando em segundo lugar com Hábil de Sena (22pts). Rodrigo Miranda Curado foi terceiro classificado com Bolota.

Escalão Sub 20 – 7 participantes

Neste escalão, a vencedora foi Carolina Lopes Rodrigues que conseguiu o total de 21 pontos com Estoiro da Foz. João Barbosa com Hobby foi segundo classificado (19pts) e em terceiro ficou classificada Leonor Almeida com Feitor da Quinta da Torre (15pts).

Consagrados – 6 participantes

Nos Consagrados, Mafalda Galiza Mendes não deu hipóteses aos seus adversários vencendo neste escalão com Isco (18 pts). João Bento em segundo lugar com Israel (14pts) e João Rafael com Inca completou o trio de vencedores (13pts).

O Júri desta jornada foi composto por, (C) – Miguel Ralão; (E) – Filipe Trindade; (M) – Jorge Pereira

Masters – 2 participantes



No escalão Masters apenas com dois participantes, o vencedor foi Gilberto Filipe com Zinque (9pts) enquanto Eduardo Almeida com Zirco ficou em segundo lugar com 3 pontos.

A segunda jornada deste Troféu vai realizar-se-á nos dias 26 e 27 de Dezembro, na Golegã.

Resultados completos AQUI