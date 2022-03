Resultados: 1ª Jornada do Campeonato Regional Centro de Equitação de Trabalho – Golegã

Golegã, recebeu no passado sábado (05/03), a primeira jornada do Campeonato Regional Centro de Equitação de Trabalho e uma prova Internacional que contou com de 21 participantes (Cavalos Debutantes (11), Preliminar (2), Sub-16 (1), Escalão Sub-20 (1), Consagrados (2) e Internacional (4)).

Escalão Preliminar – 2 participantes

Neste escalão a vencedora foi Carolina Borges com Malibu que totalizou 7 pontos. Henrique Duarte Cabral com Guapa foi segundo com 5 pontos.

Escalão Debutantes –11 participantes

No escalão mais participado o de Debutantes, venceu Tiago Almeida com Garboso do Zambujal que totalizou 27 pontos. David Gomes foi segundo classificado com Juli (22pts) e Júnior Rato vencedor da prova de velocidade, ocupou o terceiro lugar com Júnico (22pts).

Escalão Sub 16 – 1 participante

Simão Filipe com Gharb totalizou 6 pontos.

Escalão Sub 20 – 1 participante

Afonso Resina Antunes com Importante da Broa totalizou 6 pontos.

Consagrados – 2 participantes

Luís Brito Paes totalizou 9 pontos com Horizonte. David Bento Gomes na segunda posição com L Sol e Sombra (3pts).

Prova Internacional – 4 participantes

Bruno Pica da Conceição com Istambul foi o vencedor (12pts) seguido de Tiago Alves com Eoxido (9 pontos). Gonçalo Morais com Estoque completou o trio de vencedores (8 pts).

A segunda jornada realiza-se no dia 9 de Abril em Alpiarça.

Resultados completos AQUI