Resultados: 1ª Jornada de Corridas de Cavalos que decorreu na Maia

O Hipódromo Municipal da Maia recebeu no passado domingo (25), a primeira prova a contar para o Campeonato Nacional de Corridas de Cavalos Galope e Trote.

Num dia solarengo favorável à modalidade desportiva, foram disputadas com sucesso 8 mangas, sendo três de trote atrelado quatro de galope e uma de póneis.

Na primeira manga de Galope, a Quadra Quinta das Figueiras destacou-se nos 1600m vencendo «Jasmine PT» treinado por Pedro Santos e montado pelo jóquei João Santos. Augusto Pereira da Quadra Criações Gold foi segundo classificado com «Orly Gold PT» enquanto «Queen do Sobrado PT» da Quadra Viscaina com o jóquei Nelson Santos foi terceiro.

Na segunda manga de Trote, a Quadra I Love My Horse destacou-se nos 2000m, vencendo «Au Temps Dubonheur (TF)» treinado por Carlos Coelho com o driver Bruno Miranda. Sérgio Oliveira da Quadra Pec-Nature foi segundo classificado com o macho «Delfi de Morge (TF)» e «Anicet Le Fol (TF)» da Quadra Equitrot, treinado por Paulo Ribeiro foi terceiro classificado.

Na sexta manga de Trote, nos 2400m, o macho de 14 anos, «Very Good Tejy TF» da Quadra Maia Lidador com o driver Rui Pinheiro foi o vencedor. O macho «Vendredi de Loisel TF» treinado e conduzido por Sérgio Oliveira foi segundo classificado enquanto o driver Fernando Ferreira foi terceiro com «Cool Mamilo (RF) de 11 anos.

Nos Póneis, o vencedor foi «Piloto PT» da Quadra Da Invicta com o jóquei Santiago Lima.

Resultados completos AQUI