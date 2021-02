Relatório de Avaliação das Competições de Dressage 3 Fevereiro, 2021 12:17

A FEP através da Circular nº2/DIR/2021, informa que na sequência do trabalho iniciado em 2020 no sentido de avaliar o desempenho das Comissões Organizadoras das Competições de Dressage, que se encontra descrito na circular n.º6/DIR/2020 de 06 de Março de 2020, procedeu-se agora à revisão do respectivo Relatório de Avaliação o qual pode ser encontrado no site da FEP em Disciplinas » Ensino e Eq.Adaptada » Impressos.

Pretende-se obter uma avaliação qualitativa e comparativa das competições, essencialmente no que respeita aos requisitos constantes dos Capítulos V e VI do Regulamento Nacional de Dressage, mas também auxiliar as Comissões Organizadoraspois este Relatório pode ser utilizado como um útil documento de apoio (check-list).

Em cada competição serão emitidos dois Relatórios de Avaliação, um deles preenchido pelo Delegado Técnico da FEP e outro por um Atleta indicado pela FEP que esteja acompetir na competição. Estes Relatórios devem ser enviados à FEP nos 5 dias seguintes à competição.

Os resultados dos Relatórios de Avaliação permitirão à FEP cooperar com as Comissões Organizadores nos aspectos que devem ser melhorados, mas também recolher dados concretos e objectivos que auxiliem a FEP no processo de decisão de atribuição de futuras Competições.