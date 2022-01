Este fim-de-semana, por ocasião da “Aprovação de Garanhões, Projeto de Cavalos Lusitanos no Ensino”, decorreu o relançamento do livro “Fulgor, Razão e Sonho – O que preservar, modificar e inovar no Cavalo Puro Sangue Lusitano”, coordenado pelo Dr. Bruno Caseirão.

O Presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, esteve presente no ato tendo proferido as seguintes palavras de agradecimento e de reforço da importância do Cavalo Lusitano:

“É com um enorme gosto e sentido de responsabilidade que estou presente, enquanto Presidente da Câmara Municipal da Golegã, no relançamento do livro “Fulgor, Razão e Sonho – O que preservar, modificar e inovar no Cavalo Puro Sangue Lusitano”, felicitando o Dr. Bruno Caseirão pela exemplar coordenação desta obra.

Gosto, por reconhecer nos diversos intervenientes que testemunharam a sua experiência neste livro a enorme paixão pelo Cavalo Lusitano, transmitindo a sua visão para a preservação do carácter deste cavalo singular e para o desenvolvimento e potenciamento das características naturais da raça.

Sentido de Responsabilidade, por estar convicto que a Câmara Municipal da Golegã deve ser um agente impulsionador na consolidação do papel do Lusitano no panorama cultural, turístico e desportivo.

Aproveitando o interesse cultural e turístico para valorizar a unicidade da raça, aproveitando as diversas mostras equestres do Concelho da Golegã, e aproveitando ainda o maior palco mundial do Cavalo Lusitano, a Feira Nacional do Cavalo e Feira Internacional do Cavalo Lusitano, que preservará a sua tradição e identidade, mas estará de abraços abertos para o futuro e para a inovação tão necessárias.

Mas, mais importante, estaremos empenhados em criar condições para o treino desportivo em alta competição e para o acolhimento das mais elevadas competições que promovem o desenvolvimento da raça, a equitação de trabalho e o Dressage, em estreita colaboração com a APSL e com a Federação Equestre Portuguesa.

Concluo, aceitando e impulsionando o repto lançado nesta publicação pelo Dr. Filipe Pimenta, para a criação de uma Associação de Municípios com Atividade Equestre, permitindo congregar esforços e concertar posições, a bem do desenvolvimento do Cavalo Lusitano.”