Regulamento do Prémio ao Melhor Lusitano de Provas de Cavalos Novos 2019 11 Abril, 2019 8:27

A APSL tem vindo a desenvolver nos últimos anos, uma política de apoio e promoção às disciplinas equestres nas quais o Cavalo Lusitano se pode evidenciar, aumentando as hipóteses de utilização do nosso cavalo, tanto em Portugal como no estrangeiro.

Desde 1996, que a APSL tem vindo a apoiar a disciplina de Ensino. Nesse sentido criou um prémio que será atribuído anualmente, em CDI’s a realizar em Portugal e a designar no início de cada ano. Esse prémio pretende ajudar na promoção e utilização de cavalos Lusitanos nas categorias de Cavalos Novos.

O prémio será um Troféu circulante onde ficará gravado o nome do cavalo, seu criador e cavaleiro.

Em 2019 a segunda edição do Prémio será entregue ao Melhor Lusitano que nas classes de 4, 5, 6, e 7 anos de Cavalos Novos obtiver mais pontos, resultantes da soma dos dois melhores resultados obtidos pelo conjunto, em dois dos três Concursos de Dressage Internacional (CDI), dos três que compõem a Rota Lusitana.

A entrega dos troféus será realizada presencialmente e posteriormente à realização dos Concursos de Dressage Internacional (CSDI) que compõem esta Rota Lusitana, numa cerimónia que inclui jantar no dia 15 de Junho de 2019 no restaurante ‘A Coudelaria’, localizado no Centro Equestre da Companhia das Lezírias, no Porto Alto.