Reguengos de Monsaraz recebe provas de endurance internacionais e nacionais 16 Fevereiro, 2017 17:13

O Centro Hípico Municipal de Reguengos de Monsaraz vai receber no dia 18 de Fevereiro, pelas 8h, a partida de dois raides internacionais CEI1*/ CEI** e dois nacionais (CEP 40 e 80kms), organizados pela Escola de Equitação EquiReguengos com o apoio do Município de Reguengos de Monsaraz. A principal prova e o CEI2* com um percurso de 120 quilómetros por estradas e trilhos do concelho de Reguengos de Monsaraz, com passagens pela aldeia de Campinho e na Herdade do Esporão.

Cerca de 30 conjuntos de Portugal, Espanha, França, Brasil e Estónia estão inscritos neste internacional de duas estrelas, assim como no de uma estrela, que terá um percurso com 80 quilómetros de extensão. A competição nacional vai integrar um Concurso de Endurance de Promoção de 80 quilómetros e outro de 40 quilómetros.

Cada percurso terá etapas com distâncias de 20, 30 ou 40 quilómetros e no final de cada etapa haverá uma inspecção veterinária para avaliar a condição física do cavalo. O Centro Hípico Municipal será o local de partida e de chegada das provas, assim como das inspecções veterinárias em cada etapa.

PR