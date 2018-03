Reencontro entre Isabell Werth e Cathrine Dufour é adiado (VÍDEO) 7 Março, 2018 9:42

O reencontro entre Isabell Werth (48) e a jovem Cathrine Dufour (26) não terá lugar na final da Taça do Mundo de Dressage (Paris), em Abril próximo.

A cavaleira dinamarquesa viu o seu pedido para um convite para participar na final, recusado. A Federação Equestre Internacional considerou que os resultados obtidos por esta cavaleira não correspondiam às regras de atribuição de convites.

Cathrine Dufour, 3ª no ranking mundial da FEI com Atterupgaards Cassidy, deu recentemente uma pequena lição à nº1 do mundo, Isabell Werth, no CDI-W de Gotemburgo, quando conquistou o primeiro lugar do pódio no Grande Prémio Freestyle com a excelente média de 88,200%.

