Reconhecimento Presidente FEP a representantes de Portugal no 99º CSIO de Lisboa 3 Junho, 2019

Transcrevemos na integra o teor da carta de agradecimento do Dr. José Manuel Elias da Costa, presidente da FEP, à representação Portuguesa no 99º CSIO de Lisboa publicada hoje no site da FEP,

“Caros Cavaleiros,

Caro João Moura,

Caro Antonis Petris,

Antes de mais, quero agradecer e felicitá-los pela forma brilhante como representaram o nosso país neste mítico CSIO de Lisboa.

Um momento de enorme orgulho para todos nós.

Muitos, Muitos Parabéns!

Ganhar é sempre bom, mas ganhar desta forma, tem outro sabor…

Como Presidente da FEP, fico muito grato por todo o esforço e dedicação durante todos estes meses, para chegar ao CSIO de Lisboa em tão boa forma.

Foram 25 anos de jejum de vitórias em Taças de Nações, mas foi notável e com casa cheia que me deram o enorme orgulho de vos felicitar no lugar mais importante do pódio.

O caminho faz-se caminhando, e para já, começou da melhor forma…

Próxima etapa será Atenas e depois Roterdão, sempre na esperança de chegar aos Jogos Olímpicos de Tokyo 2020.

Um Grande Abraço

Elias da Costa”