Reagendamento – Campeonatos Nacionais de Atrelagem e Equitação de Trabalho

Devido às condições atmosféricas adversas registadas nas últimas horas na Golegã, que tornaram os pisos inadequados e inseguros para a realização das provas, foi decidido adiar a Final dos Campeonatos Nacionais de Atrelagem e de Equitação de Trabalho.

Apresentamos abaixo o novo programa oficial para os dias 22 e 23 de novembro, com os horários devidamente ajustados para o Arneiro da Feira e para o Hippos Golegã – Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres.