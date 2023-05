Ranking: XXIV Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho 2023

Após a 5ª jornada do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho que decorreu entre 12 e 14 de Maio na Golegã, lidera o ranking no Escalão Masters, Bruno Pica da Conceição (Istambul) com 13,5 pontos, Gilberto Filipe (Irânio da Ferraria) e Mafalda Galiza Mendes (Isco) ocupam a 2ª posição ex-aequo com 8,25 pontos.

No escalão Consagrados, Pedro Nicolau (Gringo) lidera o ranking com 14,25 pontos, seguido de João Gonçalves (Madragoa das Arcas) que ocupa o segundo (12pts) e o terceiro lugar (Majestosa) com 11 pontos.

No escalão Debutantes, lidera João Bento (Jaguar) com 31,5 pontos, Gilberto Filipe (Merlin OC) na 2ª posição (26,25pts), enquanto João Gonçalves (Hábil da Broa) ocupa a 3ª posição com 21 pontos.

No escalão Sub-20, Nicole Silva ocupa a 1ª e 2ª posição com os cavalos Hábil de Sena (33 pts) e Inca (23,25pts), e em terceiro Carolina Rodrigues (Estoiro da Foz) com 19,5 pts. Nos Sub-16, Lara Carreira (Endiabrado) e Carminho Filipe (Zig Zag) ocupam o 1º lugar ex-aequo com 30 pontos. Carminho Filipe (Luar da Caniceira) em terceiro com 24 pontos.

A próxima jornada realiza-se de 3 a 4 Junho durante a Feira Nacional de Agricultura em Santarém, para os escalões Cavalos Debutantes, Sub-20, Sub-16, Consagrados e Masters.

