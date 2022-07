Ranking Nacional de Trote e Galope 2022

A Liga Portuguesa de Trote e Galope após a 6ª Jornada, disputada no Hipódromo da Maia, preparou o ranking de Trote e Galope baseado na performance de cada cavalo em provas do Campeonato Nacional 2022.

No trote atrelado, lidera provisoriamente o ranking o cavalo «Au Temps Dubonheur» (Niki x Hello Lili) de 12 anos, da Quadra I Love My Horse com 268,80 pontos.

No galope, «Remember Me» (FR) (Sri Putra (GB) x Stronger) de 7 anos, da Quadra Paulo Abreu, lidera o Ranking com 189,80 pontos.

Ranking Trote AQUI

Ranking Galope AQUI