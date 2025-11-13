Ranking Mundial Longines: Kent Farrington, líder indiscutível

Kent Farrington (EUA) mantém-se no topo do Ranking Longines com um total de 3.417 pontos, seguido pelo britânico Scott Brash, que subiu uma posição e está agora a apenas 195 pontos do americano. Ben Maher (GBR) desce para a terceira posição, com 3.192 pontos. Christian Kukuk (GER – 3.120 pontos) mantém o quarto lugar em relação ao mês anterior, agora seguido pelo belga Gilles Thomas, que sobe para a quinta posição com 2.964 pontos.

Richard Vogel (GER – 2.850 pontos) desce para o sexto lugar, enquanto Harrie Smolders (NED – 2.797 pontos), Laura Kraut (EUA – 2.774 pontos) e Daniel Coyle (IRL – 2.727 pontos) mantêm respetivamente as sétima, oitava e nona posições. Julien Epaillard (FRA) regressa ao top 10 após subir duas posições, com 2.651 pontos.

Ranking Longines League of Nations™: Brasil regressa à Longines League of Nations™

O ranking deste mês marcou a qualificação para a Longines League of Nations™ 2026. Pelo décimo mês consecutivo, os Estados Unidos (14.868 pontos) mantêm-se na liderança do ranking da Longines League of Nations™. Os atuais Campeões da Europa, Bélgica (14.326 pontos), subiram para o segundo lugar, ultrapassando a Irlanda (13.953 pontos).

As restantes posições dentro do top 10 mantêm-se inalteradas em relação ao mês anterior: Alemanha (13.708 pontos), França (13.703 pontos), Grã-Bretanha (13.386 pontos), Países Baixos (11.944 pontos), Itália (10.599 pontos) e Suíça (10.283 pontos) conservam as suas posições, enquanto o Brasil confirmou a qualificação para a edição de 2026, terminando na 10.ª posição com 9.218 pontos.

Portugueses no Ranking Mundial de Saltos

Rodrigo Giesteira Almeida continua em ascensão, subindo três posições para ocupar agora o 69.º lugar do Ranking Mundial Longines, com um total de 1.734 pontos.



Duarte Seabra teve uma notável progressão, escalando 25 posições graças aos seus recentes bons resultados no CSI3* de Valência (Espanha) e ao 8.º lugar no Grande Prémio Longines de Roma, figurando atualmente na 121.ª posição com 1.480 pontos.



Já Luís Sabino Gonçalves, apesar de ter descido sete lugares, mantém-se entre os 200 melhores cavaleiros do mundo, ocupando agora o 125.º lugar com 1.477 pontos.

Consulte o Ranking Longines de Saltos AQUI