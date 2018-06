Ranking Mundial de Saltos: Várias alterações no Top 10 7 Junho, 2018 8:15

A Federação Equestre Internacional acaba de publicar o ranking mundial de saltos de obstáculos para o mês de Junho que, este mês, vem repleto de surpresas…

Nove das dez posições que integravam o top 10 no passado mês de Maio, sofreram alguma alteração. McLain Ward (EUA) subiu da sexta posição para a segunda. Steve Guerdat (SUI) sobe da nona para a terceira posição. Henrik von Eckermann (SUE) sobe para a quarta posição. Kent Farrington (EUA) que foi número 1 do ranking mundial da FEI durante uma boa parte deste ano cai para o quinto lugar. Harrie Smolders é o único que se mantém na sua posição. Este cavaleiro holandês subiu ao primeiro lugar deste ranking no mês passado, depois de Farrington ter estado afastado das pistas durante 11 semanas em consequência de uma lesão sofrida em competição.

Luciana Diniz, a melhor portuguesa do ranking, sobe cinco posições nesta classificação e ocupa o 29º lugar (2140 pontos), mercê da sua sensacional vitória no Grande Prémio do CSIO5* de St. Gallen (Suíça) no início deste mês.

Ranking completo AQUI