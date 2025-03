Ranking Mundial de Saltos de Obstáculos – Cavaleiros Portugueses em Destaque

A mais recente atualização do Longines Jumping Rankings FEI destaca os melhores cavaleiros portugueses na disciplina de Saltos de Obstáculos. Com resultados validados de 1º de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025, a lista mostra grandes progressos e algumas quedas significativas no ranking mundial.

O grande destaque é Rodrigo Giesteira Almeida, que ocupa a 88ª posição, subindo 4 lugares, consolidando-se como o melhor cavaleiro português no ranking. Duarte Seabra também mostrou um avanço importante, subindo 11 posições para o 119º lugar, com 1425 pontos.

A ascensão mais impressionante foi de Mario Wilson Fernandes, que saltou 592 lugares, alcançando agora a 781ª posição.

Rodrigo Giesteira Almeida – 88º lugar (⬆️ 4) – 1591 pontos

Duarte Seabra – 119º lugar (⬆️ 11) – 1425 pontos

Luis Sabino Gonçalves – 263º lugar (⬆️ 175) – 877 pontos

Rodrigo Sampaio Peixoto – 721º lugar (⬆️ 23) – 265 pontos

Mario Wilson Fernandes – 781º lugar (⬆️ 592) – 200 pontos

A lista reflete o esforço dos cavaleiros portugueses no cenário internacional e reforça a presença do país na elite do hipismo mundial.

📅 Fonte: FEI / Longines Jumping Rankings