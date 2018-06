Ranking Mundial de Paradressage: Ana Mota Veiga entre os 30 melhores 7 Junho, 2018 20:33

A Federação Equestre Internacional divulgou o Ranking Mundial de Paradressage relativo ao mês de Junho de 2018.

Ana Mota Veiga (Convicto) (Centro Hípico Costa do Estoril) continua a ser a atleta portuguesa mais bem classificada, na 26.ª posição (11.ª posição do grau I) do ranking mundial de Paradressage, de acordo com a lista divulgada pela Federação Equestre Internacional, depois de em Maio passado, ter sido classificada no 77.º lugar na geral. Ana, que ficou classificada em 8.º lugar na final do Campeonato da Europa em Gotemburgo 2017, conquistou quinze primeiros lugares (grau I) nos internacionais de Abrantes, Alter do Chão, Companhia das Lezírias e Centro Hípico da Costa do Estoril.

Inês Alemão Teixeira (Giraldo da Sernadinha) ocupa a 66.ª posição na geral, (16.ª posição do grau III), Sara Duarte (Daxx du Hans) surge na 85.ª posição (14.ª posição do grau II) e José Neves (Vendetto) em 128º na geral (27.ª posição do grau I), todos atletas da Academia Equestre J. Cardiga.

Estes atletas estão aptos a ser seleccionados para uma possível participação no FEI WORLD EQUESTRIAN GAMES que se realizará em Tryon – USA de 11 a 23 de Setembro 2018.

Ranking completo AQUI