Ranking Mundial de Dressage FEI – Portugueses e Cavalos em destaque

Justin Verboomen consolida liderança mundial

Pelo terceiro mês consecutivo, o belga Justin Verboomen mantém-se na liderança do Ranking Mundial de Dressage FEI, somando 1.958 pontos. A alemã Isabell Werth ocupa o segundo lugar, agora a 134 pontos de distância, a maior diferença desde que Verboomen alcançou o topo da classificação.

O pódio é completado pelo duo britânico composto por Becky Moody (3.º, 1.805 pontos) e Charlotte Fry (4.º, 1.768 pontos), que ultrapassaram a dinamarquesa Cathrine Laudrup-Dufour, agora quinta classificada com 1.760 pontos.

Regresso de Jessica von Bredow-Werndl ao top 20 mundial

Depois de alguns meses afastada das primeiras posições, a alemã Jessica von Bredow-Werndl, múltipla medalhada olímpica e antiga número um mundial, regressa ao top 20 do ranking FEI. Com o cavalo Diallo BB, a cavaleira voltou às competições em 2025, conquistando duas vitórias no CDI3* de Wiener Neustadt (Áustria). Este desempenho valeu-lhe uma subida impressionante de 101 lugares, passando do 116.º para o 15.º posto, com 1.396 pontos.

Portugueses em boa forma no ranking mundial

Entre os representantes nacionais, João Pedro Moreira, com Drosa Fuerst Kennedy OLD, mantém-se como melhor português no Ranking Mundial de Dressage FEI nº 298, subindo quatro posições para o 25.º lugar, com 1.340 pontos.

Maria Caetano, com Hit Plus, permanece como a segunda melhor, ocupando a 29.ª posição, com 1.328 pontos. João Miguel Torrão, com Lírio MVL, subiu cinco posições e encontra-se em 61.º, com 1.188 pontos.

Vasco Mira Godinho (Marques dos Cedros) também ascendeu cinco lugares, para 80.º, com 1.143 pontos, seguido de Nuno Palma Santos (Fortunity S FRH), que sobe quatro posições para 82.º (1.142 pontos), enquato Rita Ralão Duarte (Irão), ocupa o 90.º lugar, com 1.126 pontos.

Dressage Plus com dois cavalos entre os melhores do mundo

Na classificação mundial de cavalos, mantêm-se inalteradas as primeiras posições. O garanhão Zonik Plus, de 9 anos, duplo Campeão da Europa e criado pelo português Vasco Francisco Freire (Dressage Plus), continua líder do ranking FEI de cavalos de Dressage, pelo terceiro mês consecutivo, com 1.958 pontos.

Em segundo lugar surge Jagerbomb (1.805 pontos), seguido por Glamourdale (1.768 pontos), Fame (1.636 pontos) e Bluetooth OLD (1.615 pontos).

O cavalo Hit Plus, também criado por Vasco Francisco Freire (Dressage Plus) e atualmente montado por Maria Caetano, ocupa o 28.º lugar do ranking mundial com 1.321 pontos, consolidando a posição de destaque do criador português entre a elite internacional da Dressage.

Entre os Lusitanos, o garanhão Gladiador do Lis, montado pelo espanhol José António Garcia Mena, subiu quatro posições e ocupa agora o 54.º lugar, com 1.227 pontos, mantendo-se como o melhor cavalo Lusitano do ranking FEI.

Consulte o ranking cavaleiros AQUI

Ranking cavalos AQUI