Ranking Mundial de Dressage FEI – Maria Caetano sobe 73 posições

Abaixo, encontra um panorama dos principais destaques do Ranking Mundial de Dressage da FEI para o mês de abril de 2025, na categoria senior.

A olímpica Maria Caetano (com Hit Plus) continua a ser a melhor portuguesa classificada no ranking mundial de dressage, agora ocupando a 29.ª posição com 1.319 pontos, após uma impressionante subida de 73 lugares.

Nuno Palma e Santos (Fortunity S FRH) aparece na 51.ª posição, somando 1.185 pontos, enquanto a também olímpica Rita Ralão Duarte (Irão) subiu 50 posições e figura agora no 60.º lugar com 1.162 pontos.

Vasco Mira Godinho, com Limbro da Hermida, ocupa a 72.ª posição, com 1.132 pontos.

A dinamarquesa Cathrine Laudrup-Dufour continua na liderança do Ranking Mundial de Dressage da FEI, com 2.024 pontos, um mês após ultrapassar a alemã Isabell Werth, que agora ocupa a segunda posição, com 1.855 pontos.

A britânica Charlotte Fry aparece em terceiro lugar, com 2.012 pontos, enquanto a compatriota Becky Moody segue em ascensão e assume agora a quarta posição, com 1.682 pontos, ultrapassando a holandesa Dinja Van Liere (1.845 pontos), que fecha o Top 5.

