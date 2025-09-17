FEI Endurance World Championship for Young Riders & Juniors — Buftea (Roménia)

Nos dias 19 e 20 de setembro, a cidade de Buftea, na Roménia, receberá os melhores jovens talentos mundiais do Endurance para disputar o FEI Endurance World Championship for Young Riders & Juniors, sobre uma distância de 120 km.

Para cavaleiros entre os 14 e os 21 anos, esta é a competição máxima da disciplina — um momento para testar anos de preparação, fortalecer a parceria com os seus cavalos e inscrever os seus nomes na história da Resistência Equestre.

Com 95 cavaleiros de 28 países, este Campeonato representa não só uma celebração do talento jovem, mas também um marco histórico para a Roménia, que pela primeira vez acolhe um Campeonato do Mundo de Endurance. Este feito foi tornado possível graças à ascensão do Shagya Club, fundado em 2014 e hoje o maior clube de Endurance do país.

Embora o palco seja grandioso, a verdadeira história de Buftea será escrita pelos atletas — humanos e equinos — muitos deles já medalhados, experientes em Campeonatos e carregando as esperanças dos seus países.

O Endurance é ainda uma disciplina relativamente recente na Roménia, mas em menos de uma década o país desenvolveu a infraestrutura necessária para receber um evento de nível mundial. O local tem vindo a acolher competições da Fédération Équestre Internationale (FEI) desde os Campeonatos dos Balcãs de 2017, elevando progressivamente os padrões com o apoio do governo local, da Federação Equestre Romena e de parceiros internacionais como a Emirates International Endurance Village.

O percurso percorre a planície de Vlăsiei e promete ser exigente:

“O terreno pode parecer plano, mas não se deixem enganar — será um teste à velocidade e à estratégia. Criámos um traçado justo, seguro e desafiador, que também mostra a beleza natural de Buftea”, afirma Viorel, diretor do evento.

Os cavaleiros enfrentarão cinco fases, com inspeções veterinárias obrigatórias entre cada uma. A segurança e o bem-estar animal foram prioridades absolutas, com oficiais da FEI a garantir que cada detalhe cumpre os padrões internacionais:

“As inspeções veterinárias não são uma formalidade — são a salvaguarda do nosso desporto. Em cada controlo, certificamo-nos de que os cavalos estão aptos a continuar, com batimentos cardíacos estáveis e sem riscos para o seu bem-estar”, sublinha Ali Taskin Özdemir, presidente da Comissão Veterinária.

Com a aproximação do grande desafio dos 120 km, sente-se um clima de grande entusiasmo e expectativa. Os Campeonatos nunca são previsíveis — o Endurance combina estratégia, ritmo e bem-estar animal de forma complexa e única.

Portugal no Mundial de Buftea

A equipa que representará Portugal no Campeonato do Mundo de Juniores e Jovens Cavaleiros de Raides será composta por:

António Lopes Avó com Firam Farrell 50 e SW Janulma

Manuel Maria Pereira com Nassau de Pallares

Vasco Maria Pereira com Ainhoa Okeygo

Zoe Pedro com Nero das Tapadas

Chefe de Equipa: Vasco Avó

Veterinária: Mafalda Pardal