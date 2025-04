Raide Quinta do Carmo acontece este fim de semana

O Raide Quinta do Carmo 2025, uma prestigiada prova de resistência equestre, decorrerá nos dias 4, 5 e 6 de abril nos trilhos da Serra D’Ossa, em Estremoz. Este evento contará com a participação de dezenas de atletas nacionais e espanhóis e tem o apoio da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

Ao longo dos três dias, serão disputadas diversas provas, com distâncias de 40, 80, 100, 120, 140 e 160 km, reunindo alguns dos melhores conjuntos.

Depois de sediar, nos últimos dois anos, o Campeonato Nacional de Juniores e Jovens Cavaleiros, o Raide Quinta do Carmo 2025 recebe, pela primeira vez, o Campeonato Nacional Absoluto, a prova mais importante do calendário nacional.

