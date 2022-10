«Radiosa do Luar» eleita Campeã dos Campeões em Ermelo

Decorreu no passado dia 2 de Outubro o International LVN Lusitano Festival 2022 em Ermelo, Países Baixos, num evento que assinalou também o 25º aniversário da Associação do cavalo Lusitano deste país.

Do programa constou o concurso de Modelo e Andamentos onde a grande vencedora foi a poldra «Radiosa do Luar» (Lord Plus x F-Ange Manolo por Spartacus), de 1 ano do criador e proprietário Coudelaria do Luar.

«Radiosa do Luar» conquistou o mais ambicionado titulo de Campeã dos Campeões depois de ter vencido a sua classe.

Confira os resultados AQUI