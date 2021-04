Rachael Blackmore primeira mulher a conquistar o Grand National (VÍDEO) 11 Abril, 2021 11:58

A irlandesa, Rachel Blackmore de 31 anos fez história ao conquistar o Grand National, a corrida de obstáculos mais famosa do mundo cuja primeira edição foi em 1839. De entre os 40 participantes que disputaram os 7 quilómetros do hipódromo de Aintree, foi pioneira ao alcançar este triunfo na Champion Hurdle neste sábado.

Montando Minella Times, a irlandesa realizou um percurso inteligente durante os sete quilómetros. Administrando muito bem os recursos da sua montada e atacando antes de entrar na recta final, a jóquei conseguiu uma vitória fácil por seis corpos e meio sobre Balko des Flos e Any Second Now, que foram segundo e terceiro classificados, respectivamente.

As primeiras manifestações de Blackmore após o seu triunfo, foram: “Não consigo acreditar, és absolutamente sensacional o que conseguiu Henry de Bromhead, preparador de Minilla Times. Quando saltamos o último obstáculo e pedi um pouco mais, Minella correspondeu. Não me sinto homem nem mulher, nem sequer me sinto humana. Sinto-me incrível”.

No último festival de Cheltenham, esta jovem venceu cinco corridas das cinco jornadas que constam do programa. Filha de um produtor de leite e de uma professora, Blackmore abandonou os estudos de medicina veterinária para finalmente conseguir um diploma em Ciências Equinas. Combinou os estudos com os cavalos. Competiu como aficionada até ser profissional em 2015.

Henry de Bromhead, que trabalha com Rachel, conseguiu ainda os dois primeiros lugares desta corrida, com os seus pupilos: Minella Times e Balko des Flos.

Resultados

1º – Minella Times (Rachael Blackmore) 11/1

2º – Balko Des Flos (Aidan Coleman) 100/1

3º – Any Second Now (Mark Walsh) 15/2

4º – Burrows Saint (Mr P W Mullins) 9/1

5º – Farclas (Jack Kennedy) 16/1

6º – Blaklion (Harry Skelton) 50/1

7º – Discorama (B J Cooper) 16/1

8º – Jett (Mr Sam Waley-Cohen) 80/1

9º – Cabaret Queen (Sean O’Keeffe) 80/1

10º – Shattered Love (Kevin Sexton) 33/1

11º – Alpha Des Obeaux (Jody McGarvey) 80/1

12º – Hogan’s Height (Gavin Sheehan) 100/1

13º – Acapella Bourgeois (Danny Mullins) 20/1

14º – Sub Lieutenant (Tabitha Worsley) 50/1

15º – Class Conti (Brian Hayes) 66/1