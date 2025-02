Quinze novos garanhões de Dressage de Schockemöhle e Helgstrand

As estações de garanhões de Paul Schockemöhle e Helgstrand Dressage estão oferecendo um total de 15 novos garanhões de Dressage para a temporada de reprodução de 2025, além de um impressionante número de reprodutores já consagrados.

Liderando a lista de novas adições está o trio vencedor «Daan G», «Donation PS» e «La Paix». Este último, filho do finalista do Burg Pokal, La Vie, foi o favorito do público e o garanhão campeão na aprovação Oldenburg. La Paix também é meio-irmão do campeão Oldenburg de 2015, Bonds. Donation PS, coroado em Mecklenburg e pertencente à primeira geração do campeão Oldenburg e três vezes finalista do Bundeschampionat, Debutant, é um vencedor nato. A sua avó materna é nada menos que a sexta classificada do Burg Pokal 2024, Dante’s Pearl OLD, montado por Charlott-Maria Schürmann. Daan G dominou a aprovação em Verden com a sua presença impressionante, sendo consagrado como garanhão premium e a sensação do mercado de garanhões ao ser vendido por dois milhões de euros. Daan G pertence à primeira geração do garanhão premium e campeão dinamarquês de dressage, Hesselhøj Donkey Boss.

Outros quatro jovens reprodutores são recomendados como garanhões premium: Beckett, filho de Borsalino, cuja irmã própria, Barcelona, conquistou a prata no Bundeschampionat; Independent, descendente de Asgard’s Ibiza, cuja mãe, a égua premiada Elfenperle, ganhou bronze no campeonato e destacou-se na final do Bundeschampionat; Sezou, filho de Sezuan e Sir Donnerhall I, cuja mãe também produziu três outros garanhões aprovados, incluindo Vasco da Gama, garanhão premium e vencedor de provas para cavalos novos; e Vigodance GS, filho de Viva Gold, que conquistou o terceiro e quinto lugares nos campeonatos Hanoverianos.

O segundo reserva vencedor do seu teste curto foi Total PS (por Totilas-Dante Weltino), cuja avó materna produziu cinco garanhões licenciados, incluindo o vencedor da Pavo Cup e sexto colocado olímpico Glock’s Total U.S., montado por Edward Gal/NED.

O filho de Bonds, Bronzite, da linha de Secret; Dynamic Gold GE (por Dynamic Dream), que descende da conceituada linha materna Neustädter P; o irmão pleno do vice-campeão Westphalian, Zauberprinz, Zake (por Zoom); e o recordista de leilão Lord Romance PS, por Lord Europe, que vem da linha da lendária matriz de garanhões Gesina, também já mostraram performances brilhantes.

O filho de Iron, Iconic Diamond, que conquistou o bronze no campeonato Oldenburg em 2024, já provou o seu talento montado.

Os garanhões das estações de Paul Schockemöhle e Helgstrand Dressage serão apresentados esta sexta-feira, 7 de fevereiro, às 18h30, em Verden/ALE, e no domingo, 9 de fevereiro, às 14h00, em Vechta/ALE, em apresentações de garanhões que valem a pena ser assistidos. Ambos os eventos também serão transmitidos ao vivo pela internet no site www.ClipMyHorse.tv.