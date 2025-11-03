Quinto título para Boyd Exell em Lyon! (VÍDEO)

O atual campeão da FEI Driving World Cup™, Boyd Exell (AUS), sagrou-se vencedor em Lyon (FRA) na primeira etapa da nova temporada.

Apesar de um erro incomum durante a primeira ronda do segundo dia, o australiano e a quadra de cavalos tiveram energia suficiente para recuperar o tempo perdido e garantir uma das três vagas no drive-off, que acabou vencendo com uma prova limpa em 162,55 segundos.

Pressionando até ao fim estava o ex-campeão holandês Ijsbrand Chardon, que esteve em excelente forma durante todo o fim de semana. Como o condutor mais rápido classificado para o drive-off, Chardon foi o último a competir tendo completado a prova sem faltas, mas não conseguiu superar Boyd, terminando 3,3 segundos atrás, com 165,85.

Com mais uma ronda limpa no drive-off, o vencedor do ano passado, o belga Dries Degrieck, ficou em terceiro lugar com 169,34.

O australiano Boyd está a caminho de conquistar o máximo de pontos de qualificação durante a temporada e agora lidera o ranking com dez pontos. Ijsbrand ganhou sete pelo segundo lugar, Dries ficou com cinco, Anna Mareike com três e Jérôme com dois pontos.

Resultados AQUI